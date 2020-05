Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kollision auf der Kreuzung

Bremerhaven (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Kreuzung Thunstraße/ Krummenacker zu einem Verkehrsunfall. Personen wurden dabei nicht verletzt. Ein 88 Jahre alter Autofahrer befuhr kurz nach acht Uhr die Straße Krummenacker und wollte nach links in die Thunstraße einbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Wagen eines 21-Jährigen. Beide Autofahrer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so dass es zur Kollision auf der Kreuzung kam. Die Sachschäden wurden auf über 6.000 Euro geschätzt.

