Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aufmerksame Nachbarn verscheuchen Einbrecher

Bremerhaven (ots)

Weil eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Gaußstraße Geräusche aus dem Treppenhaus hörte, kamen zwei Einbrecher nicht mehr dazu, ihre Tat zu vollenden. Sie flüchteten. Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr hörte die Zeugin laute Geräusche und öffnete ihre Wohnungstür einen Spalt. Da sah sie zwei Männer die versuchten, die Wohnungstür ihres Nachbarn aufzubrechen. Als die ungebetenen Besucher merkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie. Die Hausbewohnerin alarmierte die Polizei (Telefon 953 3231). Die konnte feststellen, dass am Schloss der Wohnungstür manipuliert wurde. Die Beamten nehmen noch weitere Hinweise zu dem Fall entgegen.

