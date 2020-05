Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Sturz schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Ein 67 Jahre alter Radfahrer wurde am Sonntagnachmittag schwer verletzt in der Parkstraße aufgefunden. Er wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine Radfahrergruppe kam kurz nach 17 Uhr auf die Unfallstelle zu und sah den 67-Jährigen an einer Litfaßsäule liegen. Sofort kümmerten sie sich um ihn und riefen die Rettungskräfte. Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Radfahrer offenbar gegen die Litfaßsäule geriet und dann stürzte. Die Untersuchungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell