Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Kiosk

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Kiosk in der Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Die Täter haben Zigaretten mitgenommen. Als eine Mitarbeiterin des Ladens am Montagmorgen zur Arbeit kam, entdeckte sie den Einbruch und rief die Polizei. Mit großer Gewalt haben die Einbrecher eine der beiden Schiebetüren im Eingang des Geschäfts eingeschlagen. Dann sind sie durch das Loch in den Geschäftsraum geklettert und haben eine Reihe von Zigarettenschachteln mitgenommen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet jetzt um Hinweise zur Aufklärung der Tat.

