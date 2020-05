Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auffahrunfall

Bremerhaven (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 44 Jahre alter Quad-Fahrer am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Smidt-Straße. Gegen 18.20 Uhr fuhr er auf der "Bürger" hinter einem BMW in Richtung Zentrum. Kurz vor der Schifferstraße musste der BMW nach Zeugenaussagen verkehrsbedingt abbremsen. Der Quad-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr auf seinen Vordermann auf und wurde gegen die Heckklappe des Pkw geschleudert. Dabei zog sich der 44-Jährige leichte Verletzungen zu.

