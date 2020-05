Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Brand auf Parzellengelände

Bremerhaven (ots)

Zu einem Brand auf einer Parzelle in der Helgoländer Straße wurden Polizei und Feuerwehr am späten Donnerstagabend gerufen. Personen kamen nicht zu Schaden. Spaziergänger entdeckten Rauch aus dem Kleingärtnergelände aufsteigen und riefen die Einsatzkräfte. In einem der Parzellenhäuschen war ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Dach. Die Feuerwehr löschte den Brand. Jetzt ermittelt die Polizei die Brandursache. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

