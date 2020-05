Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fenster an Freizeittreff eingeschlagen

Bremerhaven (ots)

Das war eine böse Überraschung am Donnerstagmorgen: Am Freizeittreff in Leherheide in der Ferdinand-Lassalle-Straße wurden mehrere Fenster eingeschlagen. Die Polizei (Telefon 953 3231) bittet um Hinweise zu den Tätern. Als die Reinigungskraft für den Treff am frühen Donnerstagmorgen ihre Arbeit aufnehmen wollte, entdeckte sie drei Fensterscheiben, die offenbar in der Nacht mit Steinen eingeschlagen wurden. Die Fensterscheiben müssen jetzt erneuert werden. Die Polizei bittet Hinweisgeber, die etwas über die Täter sagen können, sich zu melden.

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

