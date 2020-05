Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Sonntag, den 10.05.20, zwischen 15:00 und 17:15 Uhr, wurde in der Talstraße ein schwarzer BMW "SUV" mit CLP-Kennzeichen von einem Lieferfahrzeug in der Art eines "Sprinters" beschädigt. Am Tatort blieb eine schwarze Zierleiste zurück, die zu einem weißen RENAULT "Master" Kastenwagen, mit langem Radstand, ohne Beschriftung am Heck und mit Leiter auf dem Dach passt und von der rechten Fahrzeugseite, vor dem Hinterrad stammt. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des Kastenwagens und bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich zu melden unter Mail: t.buenger@polizei.bremerhaven.de oder der Telefonnummer: 0471 953 3166.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

