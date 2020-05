Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw ausgebrannt

Bremerhaven (ots)

Ein BMW ist in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Moorhöfe ausgebrannt. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Gegen 2.35 Uhr hörten Anwohner Geräusche und schauten nach. Da sahen sie, wie ein abgestellter Pkw bereits in Flammen stand. Eigene Löschversuche mit Wasser blieben erfolglos. Erst die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der BMW für weitere Untersuchungen von der Polizei sichergestellt. Sie ermittelt jetzt die Brandursache und bittet Zeugen, sich unter Telefon 953 4444 zu melden.

