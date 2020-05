Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger angefahren

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann ist am Dienstagmorgen in der Seilerstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer hat sich nicht um den Verletzten gekümmert und ist geflüchtet. Eine Passantin entdeckte den 28-Jährigen gegen 6.25 Uhr auf der Straße zwischen Taubenstraße und Hülsen liegen. Sie kümmerte sich um den Verletzten und rief die Polizei und den Rettungsdienst. Während das Unfallopfer medizinisch versorgt wurde, schilderte der 28-Jährige, dass er vom Marschbrookweg die Seilerstraße in Richtung Schiffdorfer Chaussee entlanggegangen war. Als er die Seilerstraße überqueren wollte, kam ein silberfarbener Mercedes der A-Klasse älteren Baujahrs und fuhr ihn an. Während er verletzt auf der Straße liegen blieb, fuhr der Unfallfahrer davon. Die Polizei (Telefon 953 3164) bittet jetzt um weitere Hinweise zur Aufklärung der Straftat.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell