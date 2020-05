Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hammer schlägt auf Gehweg ein

Bremerhaven (ots)

Als es plötzlich einen lauten Knall gab, bekamen doch einige Passanten einen Schreck. Völlig unverhofft schlug am Montagnachmittag in der Hafenstraße ein Hammer auf dem Gehweg ein, der von oben kam. Verletzt wurde zum Glück niemand und es stellte sich heraus, dass der Hammer aus einem Fenster im oberen Geschoss eines Mehrfamilienhauses gefallen war. Die Polizei überprüfte den Fall und konnte ermitteln, dass eine Bewohnerin des Hauses einen geöffneten Fensterflügel zur Straßenseite mit Hilfe des Hammers feststellen wollte. Doch die Klemmvorrichtung hielt nicht. Der Hammer löste sich und flog geradewegs nach unten auf den Gehweg. Nach einer eindringlichen Belehrung durch die Polizei nahm die völlig zerknirschte Frau den Hammer wieder in Empfang.

