Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Passanten greifen ein

Bremerhaven (ots)

Ein 64 Jahre alter Mann ist am Sonntagmittag in der Wielandstraße geschlagen worden und zwei Männer im Alter von 42 und 57 Jahren haben versucht, ihm die Geldbörse wegzunehmen. Passanten gingen dazwischen und beendeten die Auseinandersetzung. Gegen 13.15 Uhr hörten die Zeugen Krach und sahen, dass der 64-Jährige am Boden lag und von einem der beiden Tatverdächtigen geschlagen wurde. Der Komplize durchsuchte die Taschen des Opfers. Nachdem ein Zeuge beherzt rief, damit aufzuhören, ließen die Männer von ihrem Opfer ab. Die Polizei konnte beide Beschuldigte noch in der Nähe festnehmen. Sie waren alkoholisiert. Der 64-Jährige erlitt eine Wunde am Kopf. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell