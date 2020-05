Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall mit Betonmischer

Am Donnerstag, 07.05.2020 kam es in der Zoppoter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem leichter Sachschaden entstand. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein Autofahrer mit Anhänger die Zoppoter Straße Richtung Schlachthofstraße. Dort musste der 55-Jährige verkehrsbedingt stark abbremsen. Dabei verrutschte der ungesicherte auf der Ladefläche stehende Betonmischer nach vorne, kippte über die Ladefläche und schlug in das Heck des Pkw. Dabei zersplitterte die Heckscheibe und die Karosserie wurde eingedellt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000EUR. Neben den Schäden erwartet den Fahrer noch eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen mangelnder Ladungssicherung. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer konnte die Fahrt fortführen, nachdem er die Maschine ordnungsgemäß gesichert hatte.

