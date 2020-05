Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Bremerhaven (ots)

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagmittag ohne gültige Fahrerlaubnis mit seinem Pkw gefahren. Das hatte ein Polizist beobachtet, der dem Fahrer drei Tage zuvor den Führerschein abgenommen hatte. Aufgrund eines verhängten Fahrverbotes musste der 40-Jährige seinen Führerschein abgeben. Gerade der Beamte, der das Dokument einbehalten hatte, erkannte den 40-Jährigen wieder, als der mit seinem Wagen gegen 11.35 Uhr in der Rickmersstraße von einem Parkplatz fuhr. Der Polizist unterrichtete seine Kollegen, die den Beschuldigten in der Pestalozzistraße anhalten konnten. Der entgegnete, den Wagen nur zum Waschen habe fahren wollen. Jetzt wird gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

