Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit Beil auf Auto eingeschlagen

Bremerhaven (ots)

Mit Beschädigungen an der Karosserie endete eine Attacke eines Unbekannten auf einen parkenden Wagen im Fehrmoorweg. Die Polizei (Telefon 953 3231) bittet um Hinweise zu dem Fall. Der Halter des betroffenen Mercedes stellte am Donnerstagmorgen fest, dass sein Fahrzeug an mehreren Stellen Beschädigungen und Kratzer aufwies. Er rief daraufhin die Polizei. Bei der Dokumentation des Schadens fanden die Polizeibeamten ganz in der Nähe das vermutliche Tatwerkzeug: ein Beil. Wer die Schäden verursacht hat und warum der Täter ein Beil benutzt hat, muss jetzt ermittelt werden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell