Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Eine 56 Jahre alte Radfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag von einem Auto angefahren und dabei verletzt. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr ein ebenfalls 56 Jahre alter Autofahrer die Zoppoter Straße in Richtung Auf dem Reuterhamm entlang. An der Kreuzung zur Schlachthofstraße hat er die Radfahrerin, die von rechts kam, nach seinen Angaben nicht wahrgenommen und schließlich angefahren. Die 56-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte sie zur ärztlichen Untersuchung in eine Klinik.

