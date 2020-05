Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nur Zigarette angezündet

Bremerhaven (ots)

Drei junge Leute im Alter von 20 bzw. 21 Jahren sind am Mittwochnachmittag nach einem Einbruchsalarm von der Polizei an der Schule am Leher Markt angetroffen worden. An einem Einbruch wollen sie aber nicht beteiligt gewesen sein. Als der Polizei gegen 16.30 Uhr der Alarm gemeldet wurde, machten sich die Beamten sofort auf den Weg zur Schule. Als sie eintrafen, kletterte ein 21-Jähriger aus der Dreiergruppe gerade aus einem offenen Fenster. Er wollte sich nach seinen Angaben nur eine Zigarette anzünden, weil es draußen zu windig war. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Polizei ermittelt weiter.

