Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw aufgebrochen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen silberfarbenen Mercedes in der Fritz-Reuter-Straße aufgebrochen. Einer Anwohnerin fiel am Mittwochmorgen auf, dass eine Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen war. Das Auto stand geparkt am Straßenrand. Der Täter hatte aus der Mittelkonsole eine Telefonhalterung herausgerissen und dabei großen Schaden angerichtet. Jetzt hofft die Polizei (Telefon 953 3221), dass Zeugen etwas gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell