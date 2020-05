Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Für Diebstahl zu schwer

Viel Arbeit - kein Erfolg. Mit diesem Ergebnis lässt sich der Versuch zusammenfassen, einen Zigarettenautomaten zu stehlen. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in der Karlsbader Straße einen Automaten auszugraben. Gegen vier Uhr entdeckte eine Streife der Polizei den umgestürzten Zigarettenautomaten an der Straße. Die Spurenlage wies darauf hin, dass unbekannte Täter versucht hatten, den Automaten aus dem Erdreich auszugraben. Ganz in der Nähe stand ein Einkaufswagen, der möglicherweise als Transportmittel dienen sollte. Nachdem die Unbekannten den massiven Betonsockel freigegraben hatten, kippte der Automat um. Aufgrund des hohen Gewichts der begehrten Beute waren die Täter aber offenbar nicht in der Lage das Diebesgut auch abzutransportieren. Die Polizei (Telefon 953 3221) nimmt Hinweise entgegen.

