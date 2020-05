Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wohnungseinbruch

Bremerhaven (ots)

Am Montag sind unbekannte Täter in eine Wohnung in der Georgstraße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 8.30 Uhr und 17.25 Uhr müssen der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gekommen sein, um dann in einem Obergeschoss die Wohnungstür aufzubrechen. Sie durchsuchten das Mobiliar und nahmen verschiedene Schmuckstücke und Bargeld mit. Darunter befanden sich auch Banknoten ausländischer Währungen. Jetzt hoffen die Ermittler, dass Zeugen etwas aufgefallen ist und sie Hinweise an die Polizei geben können.

