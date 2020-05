Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Überfall auf Tankstelle

Bremerhaven (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Sonntagabend eine Tankstelle in der Langener Landstraße, im Ortsteil Königsheide überfallen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Der Täter kam gegen 22.30 Uhr in das Tankstellen-Geschäft und schaute sich zunächst bei den Waren um. Dann ging er zur Kasse und forderte von dem Angestellten energisch das Geld aus der Kasse. Der etwa 180 Zentimeter große Mann sprach akzentfreies Deutsch, war aber kaum zu erkennen. Er war von kräftiger Statur und hellhäutig. Sein Gesicht war durch eine dunkle Schutzmaske und der Kapuze seines grauen Pullovers verdeckt. Am Kapuzenpullover befanden sich weiße Bänder und ein Emblem auf Brusthöhe. Dazu trug er eine dunkle Hose und weiße Sportschuhe. Um eine Eskalation zu vermeiden, vermied der Angestellte jeglichen Widerstand, so dass der Räuber mit dem Geld aus dem Geschäft fliehen konnte. Kurz vor dem Überfall soll noch eine Kundin im Tankstellenhäuschen gewesen sein. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell