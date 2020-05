Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Herd fängt an zu rauchen

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr und Polizei wurden am vergangenen Sonnabendabend in die Stresemannstraße gerufen, weil es in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses plötzlich rauchte. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Die Polizei sperrte gegen 22.15 Uhr eine Richtungsfahrbahn der Stresemannstraße, damit die Einsatzkräfte ihre Fahrzeuge abstellen konnten. Die Mieter hatten bereits ihre Wohnung verlassen, so dass eine Überprüfung vorgenommen werden konnte und niemand mehr in Gefahr war. Es stellte sich heraus, dass der Herd in der Küche defekt war und darum plötzlich Rauch entwickelte. Nachdem die Wohnung gelüftet war, konnten die Bewohner wieder zurückkehren.

