Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruchsversuch gescheitert

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochnachmittag stellte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Röntgenstraße fest, dass unbekannte Täter offenbar versucht hatten, in ihr Haus einzubrechen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Demnach hatten der oder die Täter versucht, die Eingangstür des Hauses aufzuhebeln. Aufgrund der massiven Bauweise und der guten Sicherung war es den Tätern aber nicht möglich, die Tür zu öffnen. Schließlich ließen sie von ihrem Einbruchsversuch ab und verschwanden vom Tatort.

