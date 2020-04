Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täuschungsversuch misslungen

Bremerhaven (ots)

Eine über 80 Jahre alte Frau sollte am vergangenen Dienstag offenbar Opfer eines Trickdiebes werden. Der unbekannte Mann wollte das Wasser in der Wohnung der Rentnerin in Geestemünde überprüfen. Gegen 14.40 Uhr klingelte es an der Haustür der Seniorin und es stand ein ihr unbekannter Mann vor der Tür. Er war zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte kurze Haare, trug ein blaues Hemd und eine blaue Jeanshose und hatte ein asiatisches Aussehen. Um den Hals hatte er sich ein Ausweisband gehängt. Er schilderte der Rentnerin, dass es in der Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben hätte und er nun die Qualität des Wassers bei der Frau überprüfen müsse, weil es verseucht sein könnte. Die Rentnerin durchschaute das zwielichtige Auftreten des Mannes sofort und machte ihm die Tür vor der Nase wieder zu. Daraufhin verließ der Unbekannte das Grundstück. Die Polizei (Telefon 953 3321) nimmt weitere Hinweise dazu entgegen und gibt Tipps, wie man sich vor Kriminellen schützen kann: Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sollte unangemeldet ein Handwerker vor der Tür stehen, rufen sie die Hausverwaltung an, um sich den Besuch bestätigen zu lassen, wenn er nicht von Ihnen selbst bestellt wurde. Bitten Sie immer eine Vertrauensperson mit dazu, wenn Sie alleine wohnen. Bitten Sie den Besuch ggf. später wiederzukommen, wenn Sie eine Vertrauensperson unterstützen kann. Sollten Sie Bedenken haben oder unsicher sein, rufen Sie sofort den Notruf der Polizei unter 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell