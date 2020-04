POL-Bremerhaven: Sattelzüge überladen

Polizei Bremerhaven

Das kam einem Zeugen doch merkwürdig vor, als er am Mittwochabend auf dem Autohof in Wulsdorf sah, dass dort vier Sattelzüge mit großen Traktoren beladen wurden. Er rief die Polizei. Die Polizisten überprüften die Fahrer der vier Sattelzugmaschinen und ihre Ladung. Die Beamten stellten fest, dass die Traktoren zunächst jeweils einzeln von den Zugmaschinen aus dem Hafen abgeholt und auf dem Autohof abgestellt wurden. Als alle Traktoren dort waren, wurden dann jeweils zwei der großen Fahrzeuge auf die Auflieger der vier Sattelzüge geladen. Anschließend sollten sie über die Autobahn weiter transportiert werden. Dass die Traktoren nicht gleich zu zweit auf einem Sattelzug durch die Stadt gebracht wurden, hatte offenbar einen Grund. Denn als die Polizeibeamten die Frachtpapiere überprüften, kam bei ihnen der Verdacht auf, dass die Sattelzüge mit den Traktoren darauf überladen waren. Als das auf einer Waage für Lkw im Fischereihafen überprüft wurde, bestätigte sich der Verdacht. Bis zu 25 Prozent lag das Gewicht über der erlaubten Grenze, so dass die vier Sattelzüge nicht mehr weiterfahren durften. Sämtliche Papiere und Ausweise der Fahrer wurden einbehalten und werden erst wieder ausgehändigt, wenn sichergestellt ist, dass die Ladung ordnungsgemäß abtransportiert werden kann. Für die Fahrer und Spediteure werden jetzt hohe Bußgelder fällig.

