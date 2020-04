Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rechts überholt

Bremerhaven (ots)

Mit seinem Kastenwagen hat ein 51 Jahre alter Autofahrer am Mittwochmorgen einen Großraumtransport überholt, obwohl es für ihn verboten war. Er bekam eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige durch die Polizei. Der Transport war auf der Cherbourger Straße unterwegs. An der Brücke zur Langener Landstraße musste der Transport mit Überbreite nach links schwenken, damit die nötige Freigängigkeit in der Höhe zum Unterfahren erreicht werden konnte. Obwohl der Transport nach hinten mit einem Begleitfahrzeug abgesichert war, das ein großes Verkehrszeichen "Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art" geschaltet hatte, fuhr der 51-Jährige rechts am Transport vorbei. Das hätte leicht zu einer gefährlichen Situation führen können, da der Großraumtransport nach der Passage wieder nach rechts fahren musste.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell