Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rezept gefälscht

Bremerhaven (ots)

Mit einem gefälschten Rezept hat ein 42 Jahre alter Mann am Dienstag versucht, ein Beruhigungsmittel in einer Apotheke in Geestemünde zu erhalten. Die Fälschung fiel auf und die Polizei wurde gerufen. Die Apothekenmitarbeiterin wurde stutzig, als sie das Rezept anschaute. Es sah nicht wie ein Originalrezept aus und deshalb nahm die Mitarbeiterin Kontakt mit der Arztpraxis auf, die das Dokument angeblich ausgestellt haben sollte. Dort bestätigte man der Apotheke, dass die Ausstellung nicht korrekt gewesen sein kann. Während der 42-Jährige noch wartete, wurde die Polizei informiert, die den Beschuldigten noch in der Apotheke festnehmen konnte. Der gab an, das Rezept nur für einen Bekannten einlösen zu wollen. Die Ermittlungen dauern an.

