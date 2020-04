POL-Bremerhaven: Feuer in Einfamilienhaus

Polizei Bremerhaven

Zu einem Brand wurden Polizei und Feuerwehr am späten Dienstagabend nach Leherheide im Brillenmoor gerufen. Dort war ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Der Hauseigentümer wurde nach seinen Angaben gegen 22.35 Uhr wach und bemerkte den Rauch. Er sah, dass im Obergeschoss seines Hauses ein Feuer ausgebrochen war. Er alarmierte sofort seinen Nachbarn und gemeinsam machte man sich an die Löscharbeiten, die erfolgreich waren. Danach verließen sie mit einem weiteren Bewohner das Haus. Durch den Rauch wurde das Obergeschoss des Hauses verrußt und kann zunächst nicht genutzt werden. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe muss noch festgestellt werden. Die Ursache des Feuers wird jetzt von der Polizei untersucht.

