POL-Bremerhaven: Auto fährt gegen Schranke

Eine 65-jährige Autofahrerin ist am frühen Montagabend, 27.4.2020, um 18:00 Uhr mit ihrem Pkw gegen die geschlossene Schranke an der Klappbrücke auf der Schleußenstraße gefahren. Die Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw in westliche Richtung, auf die Klappbrücke und übersah hierbei die dort angebrachte Schranke. Beim Zusammenstoß wurden die Schranke und das Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

