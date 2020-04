Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb tauscht Fahrrad

Ein Pedelec der Marke Kalkhoff hat ein unbekannter Dieb am Montagmittag in der Walter-Delius-Straße gestohlen. Zurück blieb sein altes Rad. Die Eigentümerin des Pedelecs kam gegen 11.30 Uhr vom Einkaufen zurück und wollte ihre mitgebrachten Sachen in die Wohnung bringen. Dazu stellte sie ihr Rad in die Garage des Mehrfamilienhauses. Als sie wenige Minuten später zurückkam, war ihr Rad verschwunden. Allerdings stand jetzt ein anderes, altes Rad an der Hauswand. So ist anzunehmen, dass der Fahrraddieb die Gelegenheit nutzte und sein altes Rad gegen das hochwertigere Pedelec eingetauscht hat. Die Polizei (Telefon 953 3321) sucht Zeugen.

