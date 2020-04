POL-Bremerhaven: Versammlungslage in Bremerhaven

Polizei Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Am 25.04.2020 fand in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:50 Uhr eine durch die Partei "Die Rechte" angemeldete Versammlung auf dem Lloyd-Platz in Bremerhaven statt. An der Versammlung nahmen 27 Personen teil.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden durch die zuständige Versammlungsbehörde Auflagen zum Zwecke des Infektionsschutzes erlassen. Unter anderem mussten die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Abstände von zwei Metern untereinander einhalten, auf Begrüßungsrituale wie das Händeschütteln verzichten und es durften keine Transparente und Flaggen weitergereicht werden.

Zeitgleich zu dieser Versammlung fanden sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite sowie auf der Verkehrsinsel der Columbusstraße ca. 50 Personen als Gegenversammlung ein. Auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Spontanversammlung wurden durch den Polizeiführer Auflagen zum Zwecke des Infektionsschutzes erteilt.

Nach Beendigung der Versammlung durch den Verantwortlichen, wurden die Abreisenden durch Polizeikräfte begleitet, um ein Zusammentreffen beider Lager zu verhindern. So blieb es auf beiden Seiten bei verbalen und nonverbalen Provokationen.

