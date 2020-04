Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betriebserlaubnis erloschen

Bremerhaven (ots)

Ihren Wagen stehen lassen musste eine 27 Jahre alte Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend in der Rheinstraße ereignet hat. Zwar waren die Schäden nur gering, aber die Polizei stellte fest, dass die Betriebserlaubnis am BMW erloschen war. Der Unfall entstand bei einem Fahrstreifenwechsel, bei dem sich zwei Fahrzeuge berührten. Die Polizei wurde zur Unfallaufnahme gerufen und dabei haben die Beamten an dem BMW Unregelmäßigkeiten festgestellt. Umbauten am Fahrwerk, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen waren, führten dazu, dass der Pkw nicht mehr weitergefahren werden durfte. Das Auto musste stehenbleiben und die Polizeibeamten nahmen die Kennzeichen mit. Erst, wenn eine Prüforganisation den Wagen abgenommen hat, darf er wieder in Betrieb genommen werden.

