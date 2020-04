Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer nicht gesehen

Bremerhaven (ots)

Beim Einfahren von einem Grundstück auf die Straße, hat ein 58 Jahre alter Autofahrer einen 17-jährigen Radfahrer angefahren, so dass er stürzte. Der junge Mann wurde verletzt. Am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr, wollte der 58-Jährige von einem Tankstellengelände in der Langener Landstraße nach links auf die Fahrbahn einbiegen. In diesem Moment kam der 17-Jährige mit seinem Rad auf dem Fahrradstreifen angefahren und kollidierte mit dem Pkw. Der 17-Jährige stürzte auf den Gehweg und verletzte sich am Bein. Mit einem Rettungswagen wurde er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden blieben gering.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell