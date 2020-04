Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reifen zerstochen

Bremerhaven (ots)

Drei platte Reifen musste eine 38 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagabend an ihrem Auto feststellen, als sie es benutzen wollte. Ein unbekannter Täter hatte sie zerstochen. Die Autofahrerin hatte ihren Wagen in einer Parklücke in der Körnerstraße abgestellt und wollte damit gegen 19.20 Uhr losfahren. Da musste sie feststellen, dass beide hinteren und ein Vorderreifen keine Luft mehr hatten. Die Polizei (Telefon 953 3221) hofft jetzt, dass Zeugen Hinweise geben können, wer die Reifen an dem Mini beschädigt hat.

