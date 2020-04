POL-Bremerhaven: Nachbarn mit Waffe bedroht

Polizei Bremerhaven

Ein 79 Jahre alter Bewohner eines Mehrfamilienhauses hat am späten Mittwochabend im Theodor-Mundt-Weg einen Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei nahm den Senior fest. Sowohl der 79-Jährige, als auch der Nachbar kamen aus ihren Wohnungen, weil sie kurz nach 23 Uhr Lärm im Haus gehört hatten und nachsehen wollten. Beide trafen im Treppenhaus aufeinander. Sofort richtete der 79-Jährige die Waffe auf den Nachbarn. Als der den 79-Jährigen aufforderte, das zu unterlassen, sagte er nur, dass er das dürfe und ging wieder in seine Wohnung zurück. Der Bedrohte rief daraufhin die Polizei. Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei postierten sich vor der Wohnung des Seniors, als plötzlich die Tür aufging. In der Hand hielt der 79-Jährige immer noch die Waffe. In einem Überraschungsmoment konnte der Senior überwältigt und festgenommen werden. Die benutzte Waffe wurde sichergestellt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Polizeibeamten schließlich noch eine weitere Schusswaffe sicherstellen. In beiden Fällen handelte es sich um Schreckschuss- bzw. Gas-Schusswaffen. Der 79-Jährige wurde zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

