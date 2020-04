Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Versuchter Einbruchsdiebstahl - Täter am Tatort gestellt

Bremerhaven (ots)

Am späten Dienstagabend, (21.04.20), um 22:30 Uhr, bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Rickmersstraße Geräusche an ihrer Wohnungseingangstür. Wie sich herausstellte versuchten zwei Personen die Tür durch Fußtritte zu öffnen und in ihre Wohnung zu gelangen. Als die Verdächtigen bemerkten, dass die Wohnung nicht leer steht, versuchten sie ihr Glück direkt gegenüber. Die Bewohner der ersten Wohnung beobachteten, wie die vermeintlichen Täter die Eingangstür der derzeit leerstehenden Wohnung eintraten und kontaktierten die Polizei. Als die beiden von einem Nachbarn in der Wohnung überrascht und angesprochen wurden, flüchteten sie. Noch vor dem Gebäude konnte die 40-Jährige von der Polizei gestellt werden. Auch ihr 35-Jähriger Freund, der sich in der Nähe des Tatortes befand konnte identifiziert werden. Zeugen erkannten die Täter wieder. Beide gaben an, dass sie lediglich eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht hätten. Stehlgut konnte nicht festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 350EUR. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

