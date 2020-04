Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verdächtige Männer in der Dunkelheit

Bremerhaven (ots)

Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, sah ein Zeuge in der Hafenstraße, wie drei Männer offenbar versuchten ein Fahrradschloss aufzubrechen. Grund genug für den Zeugen, die Polizei zu rufen. Die war auch kurze Zeit später am "Tatort" und traf auf die drei Männer. Auf Befragen gaben sie unumwunden zu, das Schloss des Fahrrades aufbrechen zu wollen. Allerdings - es stand im Eigentum eines der Männer. Er hatte vergeblich versucht, die Verriegelung mit dem Schlüssel aufzuschließen und machte sich mit Unterstützung seiner Bekannten daran, das Schloss jetzt mit Gewalt aufzubrechen. Nach der Vorlage des Eigentumsnachweises für das Fahrrad konnten sich die Männer wieder an die "Arbeit" machen. Dem Zeugen wurde ein Dank der Polizei zuteil. Auch wenn alles rechtens war, so war es doch genau richtig, in dieser Situation den Notruf zu wählen.

