Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geldbeutel gestohlen

Bremerhaven (ots)

Schnell aufklären konnte die Polizei einen Diebstahl am Montagnachmittag (20.04.2020), gegen 16:30 Uhr. Ein zunächst unbekannter Mann hatte einer 76-Jährigen Seniorin in der Volksbank-Filiale, an der Wurster Straße die Geldbörse samt 270EUR und Papieren mit Gewalt aus der Hand gerissen und war danach geflüchtet. Noch während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort erfolgte eine sofortige Fahndung durch die Polizei. Im weiteren Verlauf entdeckten Polizeibeamte einen 26-Jährigen Mann, auf den die Beschreibung des Täters zutraf. Bei einer freiwilligen Kontrolle leerte der Verdächtige seine Taschen aus. Dort konnten zunächst keine Gegenstände festgestellt werden, die eine Tatbeteiligung im Weiteren begründen würden.

Es konnte aber bestätigt werden, dass der Verdächtige exakt die gleichen Bekleidungsstücke trug, wie der Täter während des Vorfalls. Außerdem wurde in der Nähe des Tatortes die entwendete Geldbörse gefunden, wo sich kein Bargeld mehr befand. Bei einer umfangreichen Durchsuchung im Polizeigewahrsam wurde das entwendete Bargeld in Höhe von 270EUR, in der Unterhose des Täters sichergestellt.

Gegen den 26-Jährigen wird nun ermittelt.

