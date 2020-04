Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zu hohe Geschwindigkeiten

Bremerhaven (ots)

Mit über 100 Stundenkilometern fuhren am Montagabend zwei Autofahrer durch die Stadt. Die Geschwindigkeiten wurden von der Polizei gemessen und führen jetzt dazu, dass die Fahrer mit hohen Bußgeldern und Fahrverboten rechnen müssen. Zwischen 18.45 Uhr und 19.30 Uhr fuhren 83 Fahrzeuge in der Stresemannstraße an der Kontrollstelle der Polizei vorbei. Der Spitzenwert der Geschwindigkeitsüberschreitungen lag hier bei 104 km/h. Eine ähnlich hohe Geschwindigkeit konnten die Polizeibeamten wenig später in der Georgstraße feststellen. Dort fuhr ein Autofahrer mit 101 km/h die Georgstraße entlang. Bei 46 Fahrzeugen wurde hier die Geschwindigkeit gemessen. Kurz nach 20 Uhr standen die Polizisten in der Columbusstraße und mussten feststellen, dass der schnellste von 55 gemessenen Fahrern mit 74 km/h die Straße entlangfuhr. Einen Lichtblick gab es für die Ordnungshüter an ihrer Messstelle in der Langener Landstraße. Dort wurden kurz vor 21 Uhr 68 Fahrzeuge angepeilt, von denen alle mit der korrekten Geschwindigkeit unterwegs waren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell