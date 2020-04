Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Bremerhaven (ots)

Aufgrund eines plötzlichen Fahrstreifenwechsels, kam es am vergangenen Freitag, gegen 15.30 Uhr, auf der Elbestraße zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei (Telefon 953 3166) sucht jetzt nach dem Fahrer eines silberfarbenen Mercedes, der den Unfall verursacht hat. Nach Zeugenaussagen befuhr ein Mercedes die Elbestraße in Richtung Lehe auf dem linken Fahrstreifen. Zunächst fuhr er an einem Ford Transit vorbei und dann an einem Fiat. Ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Mercedes-Fahrer den Fahrstreifen nach rechts, so dass der Fiat eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das führte aber dazu, dass der Transit auf den Fiat auffuhr. Zwar blieben die Fahrer unverletzt, aber es entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt fort.

