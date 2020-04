Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beim Zurücksetzen Unfall verursacht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei (Telefon 953 3166) sucht den Fahrer eines Lkw mit grüner Plane, der am Freitag, den 17. April 2020 einen Unfall an der Kreuzung Stresemannstraße/ Grimsbystraße verursacht hat. Dabei wurden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Nach Mitteilung einer dabei beteiligten, 56-jährigen Autofahrerin, geschah der Unfall gegen 14.20 Uhr. Demnach stand der Lkw an der Ampel Stresemannstraße/ Grimsbystraße in Fahrtrichtung Lehe. Plötzlich setzte der Lkw zurück und rammte dabei den Wagen der 56-Jährigen, die dahinterstand. Der Lkw-Fahrer fuhr dann nach rechts in die Grimsbystraße, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zurück blieb der demolierte Wagen der 56-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell