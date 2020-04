Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei - Fahrzeug beschlagnahmt

Bremerhaven (ots)

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein Rollerfahrer am frühen Sonntagmorgen in Leherheide. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lehe wollte gegen 00:15 Uhr, aufgrund von überlauten Auspuffgeräuschen, einen Rollerfahrer in der Heinrich-Plett-Straße kontrollieren. Im Lotjeweg hatte der Streifenwagen zu dem Roller aufgeschlossen. Der 16-Jährige Fahrer drehte sich um, bemerkte den Streifenwagen und flüchtete über den Eichweg in westliche Richtung. Die Beamten verloren den Jugendlichen zunächst aus den Augen. Im Zuge weiterer Fahndungsmaßnahmen entdeckten die Polizisten den Verdächtigen wieder, als er die Dudweiler Straße mit ausgeschaltetem Licht befuhr. Beim Erblicken des Streifenwagens klappte der Rollerfahrer das Versicherungskennzeichen hoch und flüchtete in den Baumschulweg weiterhin mit ausgeschaltetem Licht, wo er schließlich gestellt wurde.

Der 16-Jährige gab an, aus Angst vor einer polizeilichen Kontrolle geflüchtet zu sein. Außerdem gab er zu, den Roller baulich verändert zu haben. Normalerweise habe das Fahrzeug eine automatische Drosselung bei 45 km/h, er sei aber schon mal um die 75 km/h damit gefahren. Zur Feststellung der tatsächlichen Höchstgeschwindigkeit wurde der Roller samt Schlüssel und Fahrzeugpapieren beschlagnahmt, um es durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Dem Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

