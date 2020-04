Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Baucontainer aufgebrochen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in der Columbusstraße Baucontainer aufgebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Zwischen Sonnabend, 18 Uhr und Montagmorgen sind die unbekannten Täter auf das Baustellengelände gelangt und haben die Türen von zwei Containern aufgebrochen. Während es in einem Bürocontainer offenbar nichts zu holen gab, nahmen sie aus einem Materialcontainer eine Reihe von Baumaschinen und Werkzeugen mit. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Jetzt hofft die Polizei, dass Zeugen Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Baumaschinen geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell