POL-Bremerhaven: Scheibe eingeschlagen

Ein lautes Klirren riss am frühen Freitagmorgen einen 30-jährigen Anwohner aus der Keplerstraße aus dem Schlaf. Ein unbekannter Täter hatte eine Scheibe eingeschlagen. Gegen fünf Uhr hörte der Anwohner das Scheibenklirren. Als er nachsah was geschehen war, sah er, dass irgendjemand eine Seitenscheibe seines Wintergartens eingeschlagen hatte. Ein Einbrechen war dadurch aber nicht möglich. Es entstand lediglich ein Loch in der Scheibe. Die Polizei (Telefon 953 3231) bittet jetzt um Hinweise, um die Sachbeschädigung aufklären zu können.

