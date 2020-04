Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kupferdiebe unterwegs

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in Bremerhaven unterwegs und montieren Regenfallrohre von Gebäuden ab, um die wertvollen Kupferrohre zu stehlen. In der Hafenstraße sind sechs Meter Kupferrohr gestohlen worden, in der Sachsenstraße blieben die Täter im Versuch stecken. Dort stellte ein Anwohner am Mittwoch fest, dass an seinem Haus unbekannte Täter am Werk waren. Sie hatten ein Fallrohr aus den Befestigungen gelöst und am Boden bereits ausgegraben. Als der Geschädigte mit seinen Nachbarn sprach, mussten auch die feststellen, dass versucht wurde, die Kupferfallrohre zu stehlen. Während es dort beim Versuch blieb, kamen in der Hafenstraße an der Pauluskirche mehrere Meter Fallrohre gänzlich abhanden. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet jetzt Zeugen, ihr Hinweise auf die möglichen Täter zu geben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell