Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auffahrunfall mit Folgen

Bremerhaven (ots)

Mit einem lauten Knall fuhr eine 18 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochabend in der Rickmersstraße auf ein stehendes Fahrzeug auf. Die junge Frau und der 27-jährige Fahrer des anderen am Unfall beteiligten Pkw wurden verletzt. Gegen 21.25 Uhr fuhr die 18-Jährige mit ihrem Seat ungebremst auf den Pkw auf, der vor einem Fußgängerüberweg wartete. Die Fahrerin gab an, dass die Bremsen an ihrem Auto nicht funktioniert hätten. Es entstanden erhebliche Sachschäden an beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten. Die 18-Jährige und der 27 Jahre alte Autofahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw der Unfallverursacherin wird jetzt technisch untersucht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung des Unfallortes musste die Rickmersstraße gesperrt werden.

