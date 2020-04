Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Musik abgestellt

Bremerhaven (ots)

Gleich drei Mal musste die Polizei in der Nacht zum Donnerstag wegen Ruhestörungen zu einer Wohnung in die Daimlerstraße fahren. Jetzt erwarten den 26-jährigen Wohnungsmieter mehrere Anzeigen und Rechnungen für die Einsätze. Kurz nach 22 Uhr beschwerte sich ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses darüber, dass aus der unter ihm befindlichen Wohnung zu laute Musik zu hören war. Die Polizei wurde informiert und die Beamten suchten die Wohnung auf. Der 26-jährige Mieter wurde ermahnt und ihm mitgeteilt, dass bei einem weiteren notwendigen Einsatz der Polizei das Musikgerät beschlagnahmt wird. Kurz nach Mitternacht wurden die Polizisten erneut zu der Wohnung gerufen und, wie zuvor angedroht, das Wiedergabegerät beschlagnahmt, weil die Musik wieder zu laut war. Doch damit war immer noch nicht Schluss. Der 26-Jährige besorgte sich ein weiteres Gerät und drehte die Musik ein weiteres Mal laut auf. So standen die Polizeibeamten gegen 1.30 Uhr vor seiner Tür und beschlagnahmten auch das Gerät. Die Ordnungswidrigkeiten wurden zur Anzeige gebracht und die Kosten für die Einsätze werden ihm ebenfalls in Rechnung gestellt. Darüber hinaus befanden sich zwischenzeitlich noch weitere Personen in der Wohnung, die nicht zum Haushalt gehören, so dass auch wegen Verstoßes gegen die Corona-Rechtsverordnung ermittelt wird.

