Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zentrale Anzeigenaufnahme bei der Polizei - neue Öffnungszeiten

Bremerhaven (ots)

Nach wie vor beschäftigt uns die Corona-Pandemie. Deshalb ist es noch immer unser Ziel, das Verbreitungsrisiko unter unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu minimieren und damit die Funktionsfähigkeit Ihrer Polizei möglichst lange aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grund wurde am 20.03.2020 eine zentrale Stelle zur polizeilichen Anzeigenaufnahme für unsere Stadt eingerichtet. Wir möchten Sie heute darauf hinweisen, dass sich die Öffnungszeiten geändert haben.

Ab sofort haben wir am Sonnabend nicht mehr geöffnet. In Notfällen steht Ihnen jederzeit die 110 zur Verfügung. In anderen Fällen können Sie Ihr zuständiges Polizeirevier kontaktieren: Sie erreichen die Bremerhavener Reviere unter folgenden Telefonnummern: Lehe: 953-3221 durchgehend geöffnet. Leherheide: 953-3231 von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. Geestemünde: 953-3321 durchgehend geöffnet. Mitte: 953-3331 von 08.00 Uhr 19.00 Uhr geöffnet. Publikumsverkehr an unseren Dienststellen in Geestemünde, Mitte und Leherheide sowie an den KOP-Außenstellen wird es bis auf weiteres nicht mehr geben. Sollten Sie also ein Anliegen haben, welches eine direkte (face to face) Anzeigenerstattung bei einem Sachbearbeiter erforderlich macht, nutzen Sie bitte dieses Angebot. Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmals auf die Alternativen eines Telefonkontaktes, einer E-Mail oder unsere Online-Wache hin. https://www.polizei.bremerhaven.de/online-wache.html Halten Sie eine direkte Anzeigenaufgabe dennoch für erforderlich, kontaktieren Sie bitte vor Ihrem Besuch telefonisch ein Polizeirevier und lassen Sie sich beraten. Nach kurzer Schilderung Ihres Anliegens, werden unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das weitere Vorgehen mit Ihnen abstimmen. Um längere Wartezeiten zu vermeiden und den Publikumsverkehr zu entzerren, werden wir Termine für die Anzeigenaufnahme vergeben.

Wir hoffen weiterhin auf Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.

Erreichbarkeit der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle: Auch wenn zurzeit aufgrund der Viruslage keine persönlichen bzw. vor Ort Beratungen im Bereich der Einbruch- und Kriminalprävention durchgeführt werden, sind wir dennoch telefonisch und per Mail für Sie erreichbar. Die Beratungsstelle ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 10.00 - 13.00 h telefonisch unter der Durchwahl 0471-953 11 23 oder 0471-953 11 22 erreichbar. Bitte beachten Sie auch die Ansage auf dem Anrufbeantworter und hinterlassen Sie eine entsprechende Nachricht. Sie werden von uns selbstverständlich zurückgerufen. Außerhalb dieser Zeit erreichen Sie uns per Mail an: beratungsstelle@polizei.bremerhaven.de

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell