POL-Bremerhaven: Falsche Polizeibeamte erfolglos

Am Dienstag haben wieder falsche Polizeibeamte versucht, Mitbürger in unserer Stadt um ihr Erspartes zu bringen. Die Angerufenen waren aber gewarnt und legten auf. Sieben Fälle wurden der Polizei am Dienstag bekannt, in denen Anrufer sich als falsche Polizeibeamte ausgaben und nach immer der gleichen Masche vorgingen. Die Betroffenen kamen aus dem gesamten Stadtgebiet. Offenbar hatten sich die unbekannten Anrufer aber gezielt Namen ausgesucht, die sich anhören, als wären die Namensträger schon lebensälter. Das traf auf einige von ihnen zu, aber nicht auf alle. Aber egal wie alt die Angerufenen waren, sie durchschauten die Masche der Betrüger. Die gaben an, dass Einbrecher festgenommen worden seien, bei denen man eine Liste gefunden habe. Auf der stände auch der Name des Angerufenen. Dann wurde versucht, die Opfer hinsichtlich ihres Geldes und Wertgegenstände auszufragen. Weil die Polizei und die Medien jedoch immer wieder auf diese Betrugsmasche hinweisen, kamen die Betrüger nicht zum Ziel. Es erwies sich immer als richtige Verhaltensweise, bei Anrufen angeblicher Polizeibeamte sofort aufzulegen und selbst das Polizeirevier anzurufen, um sich zu vergewissern.

