POL-Bremerhaven: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Samstagnacht kam es in der Blumenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem leichter Sachschaden entstand. Gegen 24 Uhr drängte ein E-Scooterfahrer einen 25-Jährigen Mann, der mit seinem Longboard in Richtung Norden fuhr, gegen den Bordstein, so dass er stürzte. Dabei wurde das Longboard auf die Fahrbahn geschleudert und von einem Pkw überfahren. Der Unfallverursacher räumte seinen Fehler ein, gab falsche Personalien an und entfernte sich zügig vom Unfallort. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 9533164) weitere Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Zu dem gesuchten E-Scooterfahrer: Die gesuchte Person ist männlich und wird auf 28 Jahre geschätzt. Vor dem Gesicht trug er ein schwarzes Tuch. Außerdem hatte er eine dunkle Jacke an, deren Kapuze tief ins Gesicht gezogen war.

